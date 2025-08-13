MS passa por dificuldades climáticas, com amplitude térmica elevada e baixa umidade

As condições meteorológicas em diversos municípios de Mato Grosso do Sul apresentaram variações significativas nas temperaturas e na umidade do ar observados na terça-feira (12), com destaque para a amplitude térmica elevada e índices de umidade relativa do ar relativamente baixos.

Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e mínima registrada em um dia, foi considerável em vários municípios. Exemplos como Corumbá que registrou uma amplitude de 29,6°C, e Pedro Gomes com 26,4°C, indicam flutuações intensas nas condições de temperatura ao longo do dia.

Pelo menos oito municípios tiveram amplitude térmica acima dos 22°, levando os moradores a passarem por picos de temperaturas.

Além disso, a umidade relativa do ar esteve predominantemente baixa em muitas regiões, com índices abaixo dos níveis ideais para a saúde. Municípios como Porto Murtinho e Costa Rica apresentaram umidade de 18%, enquanto cidades como Dourados e Campo Grande ficaram com 21%. A baixa umidade do ar, quando abaixo de 30%, pode provocar desconforto, ressecamento da pele e das vias respiratórias, além de aumentar o risco de incêndios florestais.

A combinação de amplitude térmica elevada e baixa umidade do ar destaca a necessidade de medidas preventivas, como o consumo adequado de líquidos e a proteção contra a exposição excessiva ao calor, especialmente em locais mais afetados por essas condições climáticas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também