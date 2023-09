MS pode ter tempestades isoladas mesmo com calorão de até 36°C neste sábado

A instabilidade deve ‘reinar’ neste sábado (9) em todo Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo em que o estado pode ter altas temperaturas é esperado a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Localmente, essas pancadas de chuva podem ocorrer como r tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque nas regiões sul, sudoeste e central.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Hoje máximas oscilam entre 23°C e 28°C no sul do Mato Grosso do Sul. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 22°C e 27°C e máximas de até 36°C. O calorão chega em Campo Grande, onde as temperaturas máximas podem atingir os 33°C, enquanto as mínimas ficam na casa dos 21°C e 24°C.

Confira no mapa:

Deixe seu Comentário

Leia Também