MS registra mais de 22 mil raios em 24h e Energisa emite alerta à população

Na capital foram registrados 4.516 raios nesta quinta-feira

03 outubro 2025 - 19h33Taynara Menezes
A concessionária mantém monitoramento contínuo das condições climáticasA concessionária mantém monitoramento contínuo das condições climáticas   (Foto: Energisa)

Mato Grosso do Sul enfrentou um fenômeno climático nesta quinta-feira (2), com o registro de 22.745 raios em apenas 24 horas, o que equivale a cerca de mil descargas elétricas por hora, segundo dados do NetClima. Na capital foram registrados 4.516 raios, evidenciando a intensa atividade elétrica que tomou conta da região.

Com um cenário climático severo, a Energisa fez um alerta à população sobre os riscos que essas descargas elétricas podem representar, tanto para a segurança pessoal quanto para a infraestrutura.

“Raios podem provocar incêndios, queda de energia e danos a equipamentos eletrônicos. Por isso, é essencial adotar medidas preventivas, como evitar o uso de aparelhos conectados à rede elétrica, manter distância de janelas e portas metálicas, além de não buscar abrigo sob árvores e em locais abertos, como campos de futebol ou praias”, explicou Renata Rodrigues de Paula, coordenadora de Segurança da Energisa MS.

Helier Fioravante, gerente de operações da Energisa MS, explica que Mato Grosso do Sul é uma das regiões com maior densidade de raios no Brasil, conforme levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat). “Essa alta incidência de raios demonstra como a região está sujeita a eventos climáticos extremos. A Energisa tem se preparado cada vez mais para atuar de maneira eficiente durante essas tempestades, que devem se intensificar até o fim do verão”, comentou.

A concessionária mantém monitoramento contínuo das condições climáticas, permitindo uma resposta rápida e eficaz em situações de risco. O plano de contingência da Energisa inclui protocolos para garantir o fornecimento de energia e reduzir os impactos no sistema elétrico e nos clientes.

Em caso de interrupção no fornecimento de energia, a Energisa orienta que a população entre em contato imediatamente pelos canais oficiais de atendimento: pelo telefone 0800 722 7272, pelo aplicativo Energisa On (disponível na Google Play e App Store), ou pelo atendimento virtual no WhatsApp (Gisa)

