MS registra temperaturas acima de 39°C em diversos municípios

Mato Grosso do Sul viveu um dia de intenso calor na última segunda-feira (18), com as temperaturas máximas registradas em diversos municípios ultrapassando os 35°C. Pedro Gomes foi o município mais quente do estado, com 39,7°C, conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima (Cemtec).

Outras cidades também sofreram com altas temperaturas, como Aquidauana (39,3°C), Coxim (39,2°C) e Porto Murtinho, que teve máxima de 39,1°C, .

Além disso, a região de Corumbá também registrou temperaturas elevadas, com destaque para as fazendas São Cândido e Xaraés, ambas com 38,8°C. Nhumirim, em Nhecolândia, teve 38,6°C, enquanto Campo Grande, a capital, atingiu 35,0°C.

