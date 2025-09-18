Menu
MS segue com clima seco e com temperaturas altas nesta quinta-feira

Máximas poderão rondar a casa dos 40°C em algumas cidades

18 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo seco e firme em Campo GrandeTempo seco e firme em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira (18) promete um tempo seco e quente para Mato Grosso do Sul. A meteorologia reforça o prognóstico das temperaturas atingiram ou ficarem próxima aos 40°C durante o dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas máximas podem chegar aos 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22-27°C e máximas entre 35-41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 35-41°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 35-38°C.

