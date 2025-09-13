MS segue flertando com temperaturas acima dos 40°C no final de semana

Mato Grosso do Sul segue flertando fortemente com as temperaturas próxima ou superior aos 40°C e neste final de semana não deve ser diferente. O sábado (13) deve contar com máximas bem próximas a esse valor nos termômetros.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme em todo o estado com predomínio de sol e variação de poucas nuvens ao longo do dia.

As temperaturas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, caracterizando um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-19°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21-25°C e máximas entre 34-41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-22°C e máximas entre 34-41°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 34-36°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também