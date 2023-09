MS tem risco de chuva, mas calor deve predominar nesta segunda-feira

O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em diferentes regiões neste começo da semana, principalmente na segunda-feira (4).

Podem ter tempestades, seguidas por raios, queda de granizo e rajadas de ventos em locais isolados. As temperaturas ao longo do dia também estarão altas no Estado

Na região Sul a previsão é de mínima de 15°C e 17°C, tendo máxima de 31°C. Já no Norte do Estado a temperatura pode chegar a 38°C, com mínimas de 24°C e 26°C. Para Campo Grande a máxima fica em 34°C e mínima de 21°C.

Os ventos seguem de 40 a 60 km por hora. Pontualmente pode ultrapassar esta velocidade. No meio da semana (quarta e quinta) o cenário será semelhante, com tempo instável e chuvas espalhadas pelo Estado

