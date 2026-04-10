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MS tem sol, vento forte e chance de chuva isolada nesta sexta

A Previsão do Cemtec indica tempo firme na maior parte do Estado

10 abril 2026 - 07h50Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A previsão do tempo para esta sexta-feira (10) indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o cenário ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo mais estável em boa parte do Estado.

Apesar disso, não estão descartadas pancadas de chuva e até tempestades isoladas, provocadas pela passagem de cavados de onda curta em médios níveis da atmosfera. Os ventos sopram do sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 16°C e 18°C, com máximas de 24°C a 29°C. Já no Pantanal e Sudoeste, os termômetros marcam mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 27°C a 33°C. Nas regiões Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, enquanto as máximas chegam a 30°C ou 33°C.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 19°C e 21°C e máxima entre 27°C e 29°C, com possibilidade de aumento de nuvens ao longo do dia.

 

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