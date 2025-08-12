Menu
Clima

MS terá contraste térmico e viverá gangorra de temperaturas

Enquanto as tardes ficarão mais quentes a partir desta terça-feira, as manhãs e noites seguem bastante frias

12 agosto 2025 - 07h10
Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo GrandeTempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A partir desta terça-feira (12), Mato Grosso do Sul entrará no processo de contraste térmico, que nada mais é a diferença entre os valores das mínimas com as máximas no período da manhã, tarde e noite.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão inicial é de tempo estável, com predomínio do sol e poucas nuvens. Diante disso, haverá diferença entre as temperaturas.

As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores variando entre 4-8°C. Ao longo dessa semana, as temperaturas máximas estarão em elevação com valores que podem atingir os 28-32°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

A baixa umidade do ar será destaque, com índices variando entre 8% e 20%, caracterizando estado de atenção e aumentando o risco de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-10°C e máximas entre 22-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 4°C, o que pode favorecer a ocorrência de geada. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-16°C e as máximas entre 25-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 4-10°C e máximas entre 23-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-12°C e máximas entre 24-28°C.

