MS terá frio de 8°C no fim de semana

O Estado de Mato Grosso do Sul, irá enfrentar neste final de semana, a terceira frente fria do mês de maio entre sábado (23) e domingo (24), com temperaturas que podem chegar a 8°C com tempo encoberto com chuva isolada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme dados do instituto, nas regiões do centro norte, norte e nordeste, que atinge as cidades de Coxim, Campo Grande e Sonora, o tempo será nublado com pancadas de chuva.

Nas demais áreas, o tempo será nublado com pancadas de chuva na madrugada, que diminuem no decorrer do dia. Temperatura máxima não deve passar dos 24ºC e a mínima pode chegar aos 8º C forçando novamente os sul-mato grosseses a tirarem os casos do guarda-roupas.

Além do frio, o Inmet prevê um final de semana chuvoso, com rajadas de vento fracos, vindos do sudeste e noroeste.

As principais cidades que enfrentarão as temperaturas mais baixas são; Dourados, max 19°C min 12°C; Sidrolândia, max 20°C e mín 12°C; Ponta Porã, max 15° e mín 9°C; Bonito, max 20°C mín 15°C e Aquidauana com max de 21° e mínima de 13°C.

Em Campo Grande, a temperatura máxima chega a 19ºC e a mínima em 13°C podendo entrar em declínio principalmente durante a noite e madrugada.

Umidade do ar varia entre 35% a 95%, melhorando a função respiratória, porém facilitando a propagação de doenças como o coronavírus. Por isso é indicado a população se cuidar durante este período mais frio que deve durar até a próxima quarta-feira (27).

