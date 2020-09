MS terá mais um dia de temperaturas altas

O sábado (5) estará sob influência de uma grande massa de ar seco e quente que predomina sobre toda região centro-oeste do País. Com isso Mato Grosso do sul terá mais um dia de calor excessivo e baixa umidade relativa do ar.

As condições de tempo são de céu claro a parcialmente nublado em todas as áreas do Estado. A umidade do ar pode atingir estado de emergência à saúde com os valores podendo atingir 10%. Nestas condições é recomendado ingerir bastante líquido, fazer refeições leves, evitar a prática de atividades físicas e exposição direta ao sol, evitar aglomerações, umidificar ambientes, evitar queima de lixo e entulho.

O dia será marcado por uma grande amplitude térmica. A variação está estimada entre 17°C a 41°C conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).

Confira como ficará o tempo em algumas cidades do Estado conforme estimativa do Climatempo.

Campo Grande - 22°C e 36°C

Dourados - 21°C e 35°C

Corumbá - 18°C e 35°C

Três Lagoas - 23°C e 38°C

