MS teve 5 cidades que enfrentaram mais de 5 meses de calor extremo em 2024

Um levantamento feito pelo portal de notícias g1 revelou que mais de 6 milhões cidades brasileiras enfrentaram pelo menos 150 dias de calor extremo em 2024, com Mato Grosso do Sul se destacando entre um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas.

Segundo o levantamento, 111 municípios registraram 150 dias ou mais de calor extremo, com cinco delas sendo sul-mato-grossense. Esse número equivale a mais de cinco meses, ou seja, quase metade de um ano de altas temperaturas, que já chegaram a ultrapassar os 40ºC.

Para definir o que é calor extremo, a pesquisa analisou os dados diários da série histórica entre 2000 e 2024 e, a partir daí, classificou como dias de calor extremo os que ultrapassaram os maiores valores na série histórica.

Os dados mostram que Campo Grande registrou 99 dias de calor extremo, que apesar de ser um número alto, ainda é baixo comparado com os municípios que mais sofreram com as altas temperaturas em 2024.

Porto Murtinho aparece liderando na lista de municípios de MS com maior número de dias de calor extremo: 156. Bonito (155), Jardim e Caracol (152), e Corumbá (150) aparecem em seguida na lista.

Um dos principais impactos das altas temperaturas são as queimadas, que apesar de serem reflexo da ação humana, atingem altas proporções devido à falta de umidade, que é consequência direta das altas temperaturas.

Além disso, o Brasil também viu um recorde nos casos de dengue no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Secretária de Estado de Saúde (SES), o Estado registrou 19.473 casos prováveis de dengue, 16.229 casos confirmados e 32 óbitos pela doença até a última semana epidemiológica de 2024.

