MS vive pico de calor e sensação térmica deve ser de 40°C nesta segunda-feira

O calor em Mato Grosso do Sul deve apresentar um dos seus maiores picos em setembro nesta segunda-feira (8). Isso porque, além das temperaturas estarem bastante altas, a sensação térmica poderá chegar ou até superar os 40°C em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia, mas com poucas possibilidades de chuva. Algumas regiões, no entanto, podem receber tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma nova frente fria, em conjunto com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 30-33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-22°C e as máximas entre 36-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19-21°C e máximas entre 36-39°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 34-36°C.

