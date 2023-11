MS viveu extremos com 'calor infernal' em Porto Murtinho e tempestade em Costa Rica

O clima de Mato Grosso do Sul está passando por uma instabilidade em decorrência dos resquícios de uma frente fria, mas também pela aproximação de uma nova que será capaz de trazer novas chuvas com maior intensidade nos próximos dias. Tanto que o Estado viveu dois extremos nesta terça-feira (21).

Enquanto Porto Murtinho, pela região sul do Pantanal sul-mato-grossense, registrava a 7° maior temperatura do país durante a tarde de ontem com 37,8°C, a cidade de Costa Rica, na região norte do Estado, teve mais de 66 milímetros de chuva em apenas uma hora.

"Em apenas uma hora, entre as 15h e as 16h (horário de Brasília), o volume total de chuva foi de 64,8 milímetros (mm)", diz a nota publicada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Esses dados foram extraídos do instituto que trouxe atualizações dos dados quase em tempo real. Isso evidencia a instabilidade no clima e pondo dois extremos em Mato Grosso do Sul, enquanto a frente fria provoca chuva de um lado e o bloqueio atmosférico mantém o calor ativo em outras áreas.

Conforme os dados, Porto Murtinho ficou atrás de cidades como Teresina e Piripiri com 38,5°C, Jaguaribe com 38,3°C, Barra do Corda com 38,2°C, Apodi com 38,2°C e Campo Maior com 37,9°C.

A meteorologia prevê novo aumento nas chuvas a partir desta quinta-feira (23), mas ainda assim, mantém também a expectativa de altas temperaturas para outras localidades do Estado. As chuvas devem estar concentradas nas áreas sul, sudoeste, sudeste e leste de Mato Grosso do Sul.

