MS volta a registrar tempo firme neste sábado, mas frente fria permanece

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que neste sábado (10), o tempo volta a ficar firme em Mato Grosso do Sul. Mesmo com sol e variação de nebulosidade, neste dia devem ocorrer as menores temperaturas associadas a tal frente fria, com valores entre 2ºC e 5ºC e probabilidade de geada, principalmente na região sul.

“O ar frio deve avançar para todas as regiões do estado, podendo gerar recordes de temperatura mínima em 2024 em alguns municípios e, possivelmente, ser a massa de ar fria mais intensa registrada até agora nesse ano de 2024”, explica o órgão.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 7ºC inicialmente e chegam aos 18ºC ao longo do dia. O município de Dourados tem mínima de 3ºC e máxima de 17ºC. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 4ºC e atingem máximas de 15ºC e 16ºC, respectivamente.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima é de 11°C e a máxima de 22ºC; Três Lagoas, na mesma região, o sábado inicia com 9ºC e chega aos 21ºC nos horários mais quentes. No Norte do Estado, Camapuã e Coxim apresentam máximas semelhantes de 22°C, com mínimas respectivas de 8°C e 10°C.

No Pantanal, os valores em Corumbá variam entre 12°C e 20°C, já Aquidauana tem mínima de 6°C e máxima de 19°C. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, as temperaturas iniciam aos 6°C e sobem até 20°C.

Com Gov MS

JD1 Notícias

