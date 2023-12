Muito tereré! Três Lagoas é a cidade mais quente do país com quase 42ºC

Haja sombra e água fresca para aguentar mais uma onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul nesta semana que antecede o Natal. Com 41,9 ºC, Três Lagoas, a 190 km de Campo Grande, foi a cidade mais quente de todo o Brasil, nesse domingo (17), de acordo com a ClimaTempo.

No ranking, MS não foi representado apenas por Três Lagoas. Em 3º lugar, Água Clara ficou com 40,3 °C. Esse clima quente é ocasionado por mais uma onda de calor, que atinge o Brasil desde o fim da última semana.

O termo "onda de calor" é usado quando a temperatura permanece cinco graus celsius acima da média por um período entre três e cinco dias. O alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) teve início às 12h do dia 15 de dezembro.

Nesta segunda-feira (18), o calor segue forte no Estado, com alerta para baixa umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30% por todo o centro-norte, incluindo a Capital.

Não há riscos de temporais, mas a chuva chega de forma isolada, principalmente no período da tarde. No entanto, não diminui a sensação de abafado.

