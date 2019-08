Mulher compra cobertor para proteger desabrigado do frio em Nova Andradina

Era uma gélida manhã de sábado em Nova Andradina, quando um internauta flagrou uma mulher, a funcionária pública Maria do Nascimento Novaes Tolotti, comprando um cobertor e cobrindo um morador em situação de rua que tremia de frio enquanto estava deitado na calçada.

Naquela madrugada, os termômetros bateram na casa dos 6º C. Ao passar pela avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, esquina com a rua Cristo Rei, no centro de Nova Andradina, a mulher ficou extremamente sensibilizada com a condição do rapaz.

Enquanto todos passavam e não faziam nada para ajudá-lo, a moça se dirigiu a uma loja de cama, mesa e banho próxima, e comprou-lhe um cobertor. Jogou em cima dele e continuou seu trajeto.

Segundo Maria, ela jamais imaginou que alguém tivesse fotografado o ato. “Foi algo muito simples, achei que ficaria somente comigo e Deus, ao passar pelo local me tocou muito ver aquele senhor passando frio, pois o que adianta a gente estar na igreja rezando, depois ver um irmão naquela situação e não fazer nada, fiquei muito sensibilizada, fui na loja e comprei um cobertor", finaliza.

