Não foi por falta de aviso! Frio joga temperaturas para 5°C no 'sextou' em MS

A meteorologia avisou e reforçou sobre a presença de uma frente fria nesta sexta-feira (18) em Mato Grosso do Sul. Dito isso, a manhã começou extremamente gelada em algumas regiões, principalmente Campo Grande.

Os termômetros chegaram a ficar na casa dos dígitos, no entanto, a força do fenômeno derrubou para apenas um número, deixando boa parte das cidades da região sul na casa dos 5°C - fora a sensação térmica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com a presença da frente fria, o tempo continua seco e estável, inibindo a formação de nuvens e chuvas.

A presença de ar seco contribui para a redução dos índices de umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes, com valores oscilando entre 15% e 35%, configurando estado de atenção para baixa umidade.

A incursão da massa de ar frio provoca declínio acentuado nas temperaturas, principalmente na porção sul do estado, onde são previstas mínimas entre 5-7 °C e máximas variando de 17-24 °C. Pontualmente, os termômetros podem registrar valores inferiores a 6 °C.

Nas demais regiões, são esperadas temperaturas mínimas entre 7 -16 °C e temperaturas máximas que podem atingir até os 28°C.

