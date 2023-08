Não prometeu e entregou; Capital tem chuva rápida com direito a granizo

Com previsão de tempo seco e quente na maior parte do estado, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma chuvinha rápida trouxe um alívio passageiro para alguns campo-grandenses na tarde deste sábado (12).



Previsão indica temperatura máxima de 34°C na Capital, mas alguns ficaram até esperançosos com a chuva. "Aqui é uma região alta, então consigo sentir melhor o vento, e com a chuva está uma brisa um pouco mais fresca, mas o calor permanece", contou uma moradora do Jardim Seminário.



Outros leitores do Monte Castelo, Mata do Jacinto e Santa Fé também relataram uma chuvinha rápida. Já no Jardim Tijuca e Los Angeles, moradores contam que não "viram nem o cheiro".

A previsão indicava sol entre nuvens na Capital, e a probabilidade de ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas ainda está resgistrada para a região sul de Mato Grosso do Sul

O avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai deverá influenciar nas regiões pantaneira, sudoeste e sul do Estado, com aumento de nebulosidade, chuvas e queda das temperaturas.

