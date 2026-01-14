Menu
Nas últimas horas, Campo Grande teve ventania de 87 km/h

A cidade também é a que mais recebeu chuvas no curto período

14 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius
Clima segue bastante instável em Campo GrandeClima segue bastante instável em Campo Grande   (Taynara Menezes)

Campo Grande liderou as estatísticas de chuva e ventos intensos nesta quarta-feira, dia 14, conforme índices apresentados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Conforme os dados, a capital sul-mato-grossense registrou ventos de 87,1 km/h ao longo das últimas horas. Além disso, acumulou cerca de 55,2 milímetros de chuva.

Inclusive, o número de rajadas de vento é bem superior à segunda cidade que mais foi afetada, que foi Aquidauana ao registrar 61,2 km/h.

Já em relação às chuvas, Coxim foi quem mais recebeu água ao longo de terça e quarta-feira, com 52,6 milímetros.

O clima permanece instável e ainda podem ocorrer pancadas de chuva nesta quarta-feira em outras regiões de Mato Grosso do Sul.

