Nas últimas horas, Campo Grande teve ventania de 87 km/h

Campo Grande liderou as estatísticas de chuva e ventos intensos nesta quarta-feira, dia 14, conforme índices apresentados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).
Conforme os dados, a capital sul-mato-grossense registrou ventos de 87,1 km/h ao longo das últimas horas. Além disso, acumulou cerca de 55,2 milímetros de chuva.
Inclusive, o número de rajadas de vento é bem superior à segunda cidade que mais foi afetada, que foi Aquidauana ao registrar 61,2 km/h.
Já em relação às chuvas, Coxim foi quem mais recebeu água ao longo de terça e quarta-feira, com 52,6 milímetros.
O clima permanece instável e ainda podem ocorrer pancadas de chuva nesta quarta-feira em outras regiões de Mato Grosso do Sul.
