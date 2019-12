Natal e ano novo poderá ser chuvoso no MS

Com a chegada de mais chuvas na tarde desta segunda-feira (16) em Campo Grande e por todo o Estado, o clima segue mais agradável. De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS) da Semgaro, Franciane Rodrigues, o tempo chuvoso continuará por toda a semana, podendo ser assim até a virada do ano.

Segundo a previsão, nesta terça-feira (17), o céu ficará nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas especialmente à tarde. Existe possibilidade de chuva forte em todas as regiões. As temperaturas ficarão estáveis no Estado e podem variar entre de 19 °C a 33 °C.

Na quarta-feira (18), o clima ficará parecido com o dia anterior, sendo que na região norte de Mato Grosso do Sul poderá ter chuva forte durante a madrugada. A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 95%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 18°C a 32 °C.

Na quinta (19), o tempo segue da mesma forma, porém na parte sul e sudeste do estado a previsão é de céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. E a sexta-feira (20) também segue parecido com os dias anteriores, umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 95%. As temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul e podem variar entre de 19 °C a 34 °C.

Conforma Franciane, há um deslocamento de um sistema frontal nesta semana que influenciará áreas do litoral de São Paulo. Especificamente em Mato Grosso do Sul, este sistema contribuirá para formação de uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU). O que significa que haverá condição de mais chuvas.

Fim de ano chuvoso

Ainda de acordo com a meteorologia, de hoje até o dia 24, as condições para chuva continuarão em todas as áreas com acumulados de até 150 milímetros ao longo do período, concentrados especialmente na parte centro-sul do MS.

Nessas condições, faz-se necessária atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes esperados são altos, atenção a possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos a população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. Nas regiões norte e nordeste do estado também é esperado bons acumulados, porém menores em até 80 milímetros de chuva ao longo do período.

Do Natal até o primeiro dia de 2020, as chuvas serão menos intensas na parte centro-sul do estado com acumulados em até 20 milímetros. Mesmo que o acumulado de chuva seja baixo para este setor, os modelos de previsão numérica de tempo apontam para chuva de fraca intensidade entre os dias 24/25 de dezembro de 2019. “Vale ressaltar a necessidade de acompanhar as atualizações futuras. Nos setores norte e nordeste, o modelo estima chuva em acumulados superiores as demais áreas do Estado em até 60 milímetros nestas regiões”, ressalta Franciane Rodrigues.

