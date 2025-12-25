Natal será de muito calor e previsão de chuva em MS

O feriado de Natal deve ser marcada por calor, umidade elevada e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, segundo a previsão meteorológica. O cenário é típico do verão, com mudanças rápidas nas condições do tempo ao longo do dia.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a manhã deverá começar com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela alta umidade do ar e pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Em pontos isolados, as chuvas podem ser intensas, com risco de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas devem ser de 21°C, enquanto as máximas chegam a 34°C. No Pantanal e no Sudoeste do estado, os termômetros devem marcar mínimas de 24°C e máximas de 36°C. Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, as mínimas variam de 23°C a 38°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas de 23°C e máximas de 33°C.

