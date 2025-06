Neblina toma conta de Campo Grande e 'friozinho' reaparece de vez nesta segunda

A meteorologia indicou que viria uma nova frente fria e derrubaria as temperaturas. Dito e feito. Nesta segunda-feira (9), por exemplo, Campo Grande amanheceu com neblina, garoa e um tempo bastante ameno.

Conforme o Climatempo, o dia tem chuva em forma de pancadas moderadas a fortes no norte do Mato Grosso do Sul.

A mudança climática começou ainda no domingo (8), ocorrendo chuvas e tempestades em várias regiões, o que fez com que as temperaturas mínimas e máximas caíssem gradualmente com o passar das horas.

Essa mudança se estende pelos próximos dias em razão da passagem de uma frente fria, que deixará as temperaturas baixas na região sul do estado, podendo chegar até 7°C. Campo Grande terá mínima de 12°C e máxima de 22°C.

Este é o segundo episódio de frio mais amplo observado no Brasil. A primeira incursão de ar polar, ocorrida em maio, provocou mínimas abaixo dos 5°C em diversas cidades.

Agora, embora com menor intensidade, o alcance geográfico da massa de ar frio é tão grande quanto o primeiro, reforçando o sentimento de que o inverno se antecipou em boa parte do país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também