Nebulosidade aumenta possibilidade de chuva neste domingo

Com possibilidade de chuva com acumulados acima de 50 mm/24 horas neste domingo (18), devido ao aumento de nebulosidade, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Uma leve queda nas temperaturas máximas deve ser sentida, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). “Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação de fatores, como uma baixa pressão atmosférica no litoral do sudeste brasileiro, cavados em médios e altos níveis da atmosfera e disponibilidade de calor e umidade”.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem 27°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram mínimas de 21°C e máximas de 29°C e 31°C, respectivamente. Dourados apresenta variação entre 21°C e 31°C.

Paranaíba e Três Lagoas amanhecem com 23°C, com máximas respectivas de 30°C e 31°C. No Norte do estado, Coxim tem mínima de 23°C e máxima de 26°C, enquanto em Camapuã os valores variam entre 22°C e 26°C.

As temperaturas em Corumbá, no Pantanal, iniciam aos 26°C e sobem até os 30°C; Aquidauana, na mesma região, tem 24°C pela manhã e 29°C à tarde. Porto Murtinho tem mínima de 25°C e chega aos 33°C ao longo do dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também