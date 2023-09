Nem o termômetro aguentou: equipamento "pifa" durante calorão em Corumbá

O calor foi tanto na última semana, que nem os termômetros de rua aguentaram a pressão. Após registrar a temperatura de 50° e 55° em Corumbá, um equipamento ‘pifou’, deixando a registrar as máximas da cidade.

O JD1 vem noticiando desde a semana passada, que o centro-oeste do país está sendo castigado por uma onda severa de calor. As altas temperaturas foram intensas, batendo recordes. Um termômetro da ‘Cidade Branca’, localizado em frente ao Complexo Poliesportivo José De Souza Damy, no bairro Cristo Redentor, vem surpreendendo após marcar altíssimas máximas na região, mesmo que aquela não fosse a verdadeira temperatura registrada na cidade no momento.

Ontem moradores da região, que tem o equipamento como referência, notaram que o valor não estava sendo mostrado pelo termômetro. “Foi temporário, acredito que o calor excessivo deva ter causado algum dano. Porque sempre funcionou bem”, contou um residente à reportagem do JD1. Hoje (27), o termômetro segue registrando a temperatura normalmente.

Apesar disso, este equipamento pode ter ‘pifado’ nesta terça-feira (26). Ontem, a cidade teve mais um dia calor intenso, com as temperaturas chegando a 41°C.

Previsão - Após semanas intensas de calor intenso, a chegada de uma frente fria pode interromper e quebrar o clima desértico em Mato Grosso do Sul.

A expectativa é que as mínimas sejam reduzidas significativamente, mas as máximas também sofram alguma mudança nesta quarta-feira (27).

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 30°C; Aquidauana terá variação entre 22°C e 32°C. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e atinge os 30°C.

