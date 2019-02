Neste sábado, o céu fica parcialmente nublado com possibilidades de chuva

Saiba Mais Clima Sexta-feira é de chuva e temperaturas amena em todo o estado

O sábado (16) amanheceu com neblina em diversos pontos da capital e as condições de tempo instável devem permanecer durante o dia conforme o Instituto Nacional de Meteorologia .

As áreas de instabilidades poderão deixar o céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em grande parte de Mato Grosso do Sul. As regiões sul e sudoeste do estado poderão ter céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 40% e 100% e as temperaturas possuem estimativa de variação de 20°C a 34°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima atinge 30°C.

Saiba Mais Clima Sexta-feira é de chuva e temperaturas amena em todo o estado

Deixe seu Comentário

Leia Também