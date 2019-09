Névoa seca predomina nesta terça-feira, diz Inmet

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

A terça-feira (17) em Campo Grande começa com céu claro com névoa seca, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros podem chegar aos 39°C e a mínima ficar em 24ºC. A umidade relativa do ar reduz chegando a 50%, o que ainda não é considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para o Mato Grosso do Sul, Inmet prevê, temperaturas entre 18ºC entre 42ºC, com céu claro a parcialmente nublado passando a nublado no oeste e sudoeste.

Nas demais áreas, o céu fica claro com névoa seca e baixa umidade do ar.

