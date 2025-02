No ritmo da folia, temperaturas sobem o tom nesta sexta-feira em MS

A sexta-feira (28) já será especial por conta do início do carnaval em Campo Grande e várias outras cidades de Mato Grosso do Sul. Mas os foliões podem ficar tranquilos, que segundo a meteorologia, o calor deve predominar nos próximos dias e as chuvas devem sumir momentaneamente.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, além de temperaturas com valores acima da média histórica e que podem atingir até 39°C.

Toda essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 30-39°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 28-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 31-39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também