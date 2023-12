Nova onda de calor atinge MS e outros sete estados nesta quinta-feira

Uma nova onda de calor deve fazer subir a temperatura em pelo menos oito estados do Brasil. A previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40°C a partir desta quinta-feira (14), em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia.

A previsão indica ainda que as máximas mais altas estarão concentradas no Centro-Oeste do País, como em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Segundo o Climatempo, não há uma previsão de temperatura para todo os estados, mas as cidades de Corumbá (MS), e São Romão (MT) devem superar os 40°C.

A onda de calor acontece quando há uma temperatura acima da média por um período de mais de cinco dias. Neste caso, ela deve se estender do dia 14 até o dia 20 de dezembro deste ano, próximo da chegada do verão que acontece no dia 22 deste mês.

Vale ressaltar que esta é a quinta onda de calor consecutiva no País, que já registrou o fenômeno nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

"A formação da onda de calor é um processo. Ela se forma aos poucos e se nenhum outro evento faz baixar a temperatura, como uma frente fria, o calor intenso ganha força, chegando a esses níveis", explicou o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo.

E o restante do país?

No restante do Brasil, a previsão é de calor dentro da média. Faltando pouco mais de 10 dias para o Verão, que começa em 22 de dezembro, a Terra fica mais exposta ao Sol e com uma temporada de poucas chuvas há menos nuvens para impedir a passagem de tanto calor.

Ou seja, as temperaturas devem subir ao longo da semana nos demais estados, mas não como na onda de calor. Em novembro, durante a última onda, o Rio de Janeiro chegou a 42,5°C e São Paulo a 37,7°C – recordes históricos de temperatura. Segundo o Climatempo, isso não deve se repetir durante o período nesses estados.

