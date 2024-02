Nova onda de calor chega ao MS

Segundo o Climatempo, a temperatura vai aumentar acima da média no Mato Grosso do Sul. Essa elevação começou no último final de semana. Esse acontecimento é considerado normal para este período do ano em alguns estados do país.

Mas o Mato Grosso do Sul não faz parte dessa lista. Além do MS, toda a região sul do Brasil será afetada pela onda de calor. De acordo com a projeção, as outras regiões brasileiras não serão atingidas, enquanto isso, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para “calor intenso”.

O “domo de calor extremo”, como foi chamado pelo Climatempo, veio da Argentina. A previsão é válida até o próximo sábado (09).

