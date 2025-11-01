Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Novembro começa com muito calor em Mato Grosso do Sul

Além disso, estão previstas pancadas de chuva e tempestades em pontos isolados

01 novembro 2025 - 07h41Brenda Assis
Tempo amanheceu ensolaradoTempo amanheceu ensolarado   (Luiz Vinicius)

O primeiro sábado de novembro (1º) promete ser típico da primavera sul-mato-grossense, ou seja, muito calor, sol forte e pancadas de chuva no fim do dia. Há também previsão de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste. Em alguns pontos, as rajadas podem passar dos 60 km/h.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve ficar com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas em várias regiões do Estado.

As temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros variam entre 18°C e 30°C. No Pantanal e no Sudoeste, o calor será ainda mais intenso, com mínimas de 22°C e máximas chegando a 33°C. Já nas regiões Bolsão, Leste e Norte, a variação fica entre 20°C e 32°C.

Em Campo Grande, o sábado deve começar abafado, com temperaturas entre 21°C e 23°C, podendo atingir 30°C à tarde. Os ventos sopram do quadrante norte, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h.

O Cemtec alerta que, apesar do predomínio do calor, o avanço da umidade e o aquecimento durante o dia favorecem a formação de nuvens carregadas e pancadas isoladas de chuva, cenário comum nesta época do ano.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Clima
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Clima
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Mesmo com máxima de 32°C, meteorologia não descarta chuva no 'sextou' de MS
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Quinta-feira tem tempo instável e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande, céu nublado e com direito a neblina
Clima
Cidade de MS amanhece com 13°C durante chegada de frente fria
Tempo volta a amanhecer nublado
Clima
Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas
Frio de outubro bate recorde em décadas
Clima
Campo Grande encerra outubro com a menor temperatura do mês em seis anos
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS
CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência
Céu nublado indica chuva
Clima
Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho