Novo alerta: Inmet coloca 44 cidades de MS sob risco de temporal

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 44 cidades de Mato Grosso do Sul sob alerta de temporal das 17h às 21h desta sexta-feira (29). O aviso foi publicado no começo da tarde de hoje, e indica que os ventos podem chegar aos 100 km/h.

De acordo com o instituto, a previsão de que o acumulado de chuva chegue aos 100 milímetros e os ventos intensos provoquem queda de árvores. Ainda há possibilidade de granizo, corte de energia e alagamentos.

Hoje as cidades sob o aviso são Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradinha, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Iguatemi.

Também estão na lista Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas, e Vicentina.

Vale lembrar que há também outro aviso de temporal com vendaval, este válido para todo o Estado. Neste caso, os ventos podem atingir os 60 km/h e o acumulado de chuva pode chegar aos 50 mm até o final da tarde de domingo (31).

