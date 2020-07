Novo ciclone com ventos de até 100km/h podem atingir o país em 48h

Um novo ciclone com ventos de até 100km/h, pode passar pela região Sul do país nas próximas 48h. Segundo o meteorologista do Climatempo André Madeira, novamente, a formação de área de baixa pressão deve ser a responsável pelos ventos fortes.

"Temos mais uma vez uma formação de área de baixa pressão sob o Rio Grande do Sul e divisa com Santa Catarina, que vai se desenvolver como um ciclone extratropical. Entre a manhã de terça (7) e a de quarta-feira (8), o ritmo de ventos intensos e chuva volumosa é bem alto", alertou.

"É um ciclone intenso, mas não tanto quanto o da semana passada. A gente tem a pressão do ar um pouco mais elevada e o poder destrutivo também é elevado. Estamos esperando rajadas de vento entre 70 km/h e 100 km/h e chuva chegando a 100 milímetros acumulados em 24h – também entre terça e quarta-feira", acrescentou.

O fenômeno ocorre dias após o chamado "ciclone bomba", que deixou pelo menos dez mortos e causou destruição nos estados da região.

De acordo com o meteorologista, as áreas que devem ser mais atingidas e sofrer mais as consequências da formação do ciclone são: o centro-norte, noroeste e litoral norte do Rio Grande e Sul, a grande Porto Alegre, além da Serra Gaúcha e o centro-sul de Santa Catarina – incluindo serras catarinenses, na região de Urubici, São Joaquim e litoral sul do estado.

André esclarece que a reincidência do fenômeno nessas regiões se deve à época típica de formação desses ciclones, principalmente entre maio e setembro, período de inverno no hemisfério sul.

