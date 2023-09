'O pior está por vir': Onda de calor continua em outubro, aponta previsão

Quem não gostou do calorão que fez nas últimas semanas se prepare, porque de acordo com a previsão vem mais por aí. Os meses de agosto, setembro e outubro geralmente são conhecidos por serem mais quentes, mas este ano tem surpreendido até mesmo os amantes do calor.

Não saindo desta linha de temperaturas altas, outubro deve ter uma nova onda de calor entre os dias 10 e 21, sendo pior ainda que o enfrentado pelos sul-mato-grossenses em setembro. Conforme o já informado pelo JD1 Notícias, o meteorologista Natálio Abrão já havia adiantado esta previsão. “Parece que essas temperaturas são o limite das temperaturas máximas, mas acreditem, o pior está por vir”, disse à reportagem no dia 26 deste mês.

Hoje, assim como Abrão, o meteorologista do Cemtec Vinicius Sperling completou a previsão dizendo que além do calor, não são descartadas as possibilidades de tempestades severas no mês que vem.

“Historicamente outubro é o mês com maior registro de tempestades severas em Mato Grosso do Sul, com ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento”, detalhou.

Em caso de tempestade, as instruções são que para não se abriguar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Já caso o calorão seja cruel, é preciso se manter em lugares frescos e se manter hidratado. Evitar exposição solar prolongada entre às 9h e às 16h, entre outros.

Se necessário, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

