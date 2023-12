Onda de calor começa nesta quinta-feira e com promessa de recordes para MS

A onda de calor prevista para Mato Grosso do Sul neste mês de dezembro começa nesta quinta-feira (14). As temperaturas voltam a subir com maior intensidade e as chuvas podem até aparecer, mas serão rápidas e fracas, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Situação típica de verão, as chuvas tendem a ser irregulares devido à disponibilidade de calor e umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai também favorece a formação de nuvens e chuvas.

Campo Grande registra 24°C pela manhã e 34°C no período da tarde. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 34°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem mínimas de 23°C e máximas de 32°C e 33°C, respectivamente.

Em Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, os termômetros marcam 28°C inicialmente e atingem 37°C ao longo do dia. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana apresentam temperaturas semelhantes, com valores entre 26°C e 35°C.

Na região Norte, Camapuã e Coxim têm máximas de 36°C, mas iniciam a quarta-feira com mínimas de 24°C e 25°C, respectivamente. No Bolsão, Três Lagoas registra variação entre 25°C e 38°C, valor mais alto do dia.

