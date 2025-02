Onda de calor faz temperaturas subirem em MS nesta terça-feira

Nova onda de calor que se instalou em Mato Grosso do Sul promete elevar ainda mais as temperaturas máximas nesta terça-feira (11). Com poucas probabilidades de chuva, o tempo seco e quente vai prevalecer no decorrer do dia.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica, aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A presença de um 'vórtice ciclônico' dificulta a formação de nuvens de chuva e diminui a umidade relativa do ar.

Devido ao transporte de umidade, aliado ao aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-38°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 32-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 19-23°C e máximas entre 30-35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também