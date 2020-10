Onda de calor pode matar nos próximos dias, alerta Inmet

Segundo novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta terça-feira (6), uma onda forte de calor está sobre grande parte da região Centro-Oeste. As temperaturas devem se elevar em até 5ºC acima da média.

O alerta é sobre risco de morte por hipertermia, quando o corpo sofre sobrecarga por conta das temperaturas altas. Uma massa de ar seco está posicionada sobre a região o que dificulta chuvas. As temperaturas devem seguir em elevação até a primeira quinzena de outubro.

No Distrito Federal a maior temperatura foi registrada em Planaltina, com 36 graus e pode chegar os 40 entre a próxima quinta e sexta-feira.

Alerta e prejuízos

No Mato Grosso do Sul, as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão e Inocência estão sob alerta que também se estende para Jaraguari, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.

