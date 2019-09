Onda de calor volta neste fim de semana e pode registrar 43°C

Uma forte onda de calor segue predominando sobre toda região centro oeste do País. Em Mato Grosso do Sul, os termômetros podem ficar entre os 40°C e 43°C neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com as altas temperaturas, e a ausência de chuvas, a umidade do ar despenca, podendo chegar aos 15% tanto no sábado, quanto no domingo. Diante das condições meteorológicas não favoráveis, a Defesa Civil alerta para cuidados essenciais com a saúde, principalmente de crianças e idosos: Aumentar a ingestão de líquidos; fazer refeições leves e mais frequentes; evitar exposição ao sol entre 10h e 16h; usar protetor solar; evitar banhos quentes; usar hidratante corporal; e usar umidificador de ambientes.

Sobre a possibilidade de chuvas, Franciane Rodrigues, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) adianta: não há possibilidade de chuva, e a umidade do ar segue em estado de alerta para todo Estado. As condições previstas são de tempo firme, umidade relativa do ar baixa, e sem expectativa de chuva até dia 24 de setembro. A boa notícia é que conforme dados preliminares do modelo internacional de previsão numérica de tempo, é de que uma chuva boa, ocorra entre 25 e 27 de setembro em Mato Grosso do Sul.

Para este sábado (14), a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar. Temperaturas oscilam entre 17°C e 40°C, e a umidade do ar entre 75% e 15%. Para a Capital, o dia já começa com temperatura de 23°C, e pode chegar aos 38°C. Os índices de umidade ficam em 60% e 20%. Os ventos devem ser de fraco a moderado.

Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa.

Deixe seu Comentário

Leia Também