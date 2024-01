ONU alerta que 2024 pode ser mais quente que 2023

A Organização Meteorológica Mundial (WMO na sigla em inglês) confirmou que o ano de 2023 se encerrou com a Terra próxima dos 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, e seguindo a tendência, o ano de 2024 deve ser mais quente ainda.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, comentou sobre os dados da WMO e mostrou sua preocupação com o futuro do planeta e da humanidade. “As ações da humanidade estão incendiando a Terra. O ano de 2023 foi apenas um prelúdio do futuro catastrófico que nos espera se não agirmos agora. Devemos responder aos aumentos recordes de temperatura com ações pioneiras”, comentou.

A secretária-geral da WMO, Celeste Saulo, seguiu a fala de Guterres e também demonstrou preocupação. “Não podemos nos dar ao luxo de esperar muito mais”, afirmou.

Para a WMO, o mundo está se aproximando do limite adotado em 2015 pelo Acordo de Paris. Esse limite foi adotado como um marco antes da terra começar a sentir as consequências mais graves das mudanças climáticas.

Outro fator que influenciou na alta das temperaturas em 2023 foi o fenômeno El Niño, no entanto, mesmo com o fim dele, nós ainda devemos sentir seus efeitos, que resultarão em um 2024 ainda mais quente.

“Dado que El Niño geralmente tem um impacto maior nas temperaturas globais após o seu pico, 2024 pode ser ainda mais quente”, explicou Celeste.

Apesar do cenário negativo, Guterres afirmou que “ainda podemos evitar a pior catástrofe climática. Mas apenas se agirmos agora”. Para Celeste, será necessário “reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e acelerar a transição para fontes de energia renovável”, caso queiramos evitar mais catástrofes naturais.

