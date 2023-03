Outono começa na próxima segunda-feira

O outono começa na próxima segunda (20), às 17h25 (MS), para a maior parte do território brasileiro – com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no Hemisfério Norte. A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 10h58 (MS).

Na primeira semana do outono, a previsão é de chuvas, ventos fortes e máximas maiores que 26°C em grande parte do país, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Centro-Oeste

A previsão é de muita chuva na região para a primeira semana do outono. De maneira geral, os totais de chuva poderão variar entre 60 e 90 mm.

Já as temperaturas mínimas devem variar entre 22ºC e 26ºC em grande parte da região nos próximos dias.

Cuiabá terá máxima de 30º C com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na segunda (20), assim como Brasília, Campo Grande e Goiânia.

Restante da estação:

*A previsão indica chuvas próximas ou acima da média climatológica no Mato Grosso e extremo norte do Mato Grosso do Sul;

*Nas demais áreas, as chuvas deverão variar entre próximas ou abaixo da média;

*Já as temperaturas deverão ser acima da média em toda região, principalmente no norte de Goiás, onde podem ser superiores a 24ºC.

