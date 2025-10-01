Outubro começa diferente e Campo Grande 'acorda' com chuva nesta quarta

A previsão era de calor para essa quarta-feira (1°), mas uma mudança repentina no tempo trouxe uma chuva para as primeiras horas do dia em Campo Grande e o mês de outubro começa diferente em relação ao clima.

A cidade "acordou" sob chuva, que começou ainda pela madrugada e se estendeu até às primeiras horas da manhã, deixando um clima mais ameno e fresco, ajudando na umidade relativa do ar.

Isso se mostra contrário ao indicativo da meteorologia, que previa calor neste começo de outubro, inclusive, a temperatura máxima prevista para Campo Grande era de 35°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontava para essa possibilidade de chuva, mas ainda era mínima.

Em relação as temperaturas em outras cidades, estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 25-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19-26°C e máximas entre 27-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-25°C e máximas entre 34-40°C.

