Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Outubro começa diferente e Campo Grande 'acorda' com chuva nesta quarta

Clima amanhece mais ameno em meio às altas temperaturas previstas

01 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Clima amanheceu nublado em Campo GrandeClima amanheceu nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

A previsão era de calor para essa quarta-feira (1°), mas uma mudança repentina no tempo trouxe uma chuva para as primeiras horas do dia em Campo Grande e o mês de outubro começa diferente em relação ao clima.

A cidade "acordou" sob chuva, que começou ainda pela madrugada e se estendeu até às primeiras horas da manhã, deixando um clima mais ameno e fresco, ajudando na umidade relativa do ar.

Isso se mostra contrário ao indicativo da meteorologia, que previa calor neste começo de outubro, inclusive, a temperatura máxima prevista para Campo Grande era de 35°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) apontava para essa possibilidade de chuva, mas ainda era mínima.

Em relação as temperaturas em outras cidades, estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 25-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19-26°C e máximas entre 27-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-25°C e máximas entre 34-40°C.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Calor deve voltar a ser 'cruel' em MS durante a terça-feira
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Chance de chuva se mantém, mas calor pode predominar nesta segunda em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Domingo promete ter forte calor e baixa umidade em Mato Grosso do Sul
Tempo seguirá aberto, com sol e calor em Campo Grande
Clima
Sem previsão de chuva, 'sabadão' promete calor bastante intenso em MS
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Calor se intensifica e máximas podem voltar a ser de 40°C em MS nesta sexta
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Quinta-feira promete ter temperaturas acima dos 30°C em MS
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Clima fresco permanece pela manhã, mas calor retorna pela tarde em MS nesta quarta
Céu azul novamente para mais um dia de frio em Campo Grande
Clima
Frente fria deixa clima mais ameno em MS nesta terça-feira
Vídeos mostram as ruas tomadas pela água
Clima
JD1TV: Problema antigo! Ruas ficam alagadas após 'chuvinha' em Campo Grande
Chuvas e ventos fortes atingem o MS nas primeiras horas desta segunda-feira
Clima
Chuvas e ventos fortes atingem o MS nas primeiras horas desta segunda-feira

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição