Ouviu algum estrondo por aí? Campo Grande teve 2,4 mil raios em 12h de chuva

O coelhinho da Páscoa não trouxe apenas ovo este ano, ele veio acompanhado de muita chuva com raios e trovões durante o primeiro dia de feriadão em Campo Grande.

Conforme as informações do meteorologista Natálio Abrahão, entre as 20h e as 8h da noite, a Capital sul-mato-grossense registrou 2.455 raios. Uma moradora do bairro Jardim Seminário contou que acordou assustada com um dos raios caindo perto da sua casa.

“De madrugada aqui fez um estrondo, parecia que estava explodindo alguma coisa, mas era só um raio”, disse Gabrielly Scaramuzzi.

O volume de chuva também foi alto, com quase 100 mm de água caindo na região do Jardim Panamá. No Santa Luzia, próximo a Vila Progresso, foram 67,2 mm. Na área do Carandá Bosque, os acumulados foram de 67,8 mm.

A previsão de chuva continua ao longo do sábado, mas deve diminuir sua intensidade com o passar do dia, já que a frente fria que passa pelo estado irá seguir para a região norte. Além disso, não está descartada a previsão de chuvisco e nevoeiro no centro sul do estado, entre a noite de hoje a manhã de domingo (20).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também