Pancadas de chuva forte podem ocorrer durante a tarde na capital

O tempo continua instável durante este sábado (9), em Campo Grande com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas que devem ocorrer principalmente a tarde, quando pode chover forte em alguns pontos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital , máxima deve chegar aos 31°C e mínima a 21°C, com tempo parcialmente nublado, rajadas de vento fraco a moderado. Umidade do ar na capital varia de 50% a 90%.



Para o interior do Mato Grosso do Sul, Inmet prevê temperatura máxima na casa dos 35ºC e mínima em 20°C, com tempo estável com tempo parcialmente nublado e chuvas mais significativas em pontos isolados do sul, leste e nordeste do Estado.



Para a região Leste, Pantanal, Sul e Sudoeste rajadas de vento fraco, sem grandes possibilidades de chuva pela manhã, o que pode mudar durante a tarde e noite.

