Pancadas de chuvas podem dar trégua no calorão nesta quinta-feira em MS

Mato Grosso do Sul poderá ter pancadas de chuvas ao longo desta quinta-feira (6), que servirá para diminuir o calorão de até 36°C em algumas regiões e cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, mas de podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque para as regiões norte e noroeste do estado.

Há também a possibilidade de pancadas isoladas, as típicas de verão em que um bairro chove, enquanto outro segue com o calor.

São previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 31-35°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-34°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-33°C.

