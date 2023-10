Passagem de frente fria deixa clima mais ameno em MS nesta sexta-feira

Mato Grosso do Sul deve ter temperaturas mais amenas ao longo dessa sexta-feira (13), muito em virtude da passagem de uma frente fria, que causará a diminuição do calor.

Porém, não é esperado frio, apenas um cenário que contempla possibilidades de chuvas que provoca a queda nas máximas e mínimas, que ainda seguirá alta em algumas regiões.

São previstas temperaturas entre 14°C e 30°C nas regiões sul e leste, segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Para as regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, a temperatura mínimas fica em 17°C e máxima de até 35°C. Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e máxima de até 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul, com velocidade média de até50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Deixe seu Comentário

Leia Também