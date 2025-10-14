Menu
Passagem de frente fria deixa tempo instável nesta terça-feira em MS

Não está descartada chuvas ao longo do dia em várias regiões do Estado

14 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande bastante nubladoCéu de Campo Grande bastante nublado   (Luiz Vinicius)

A passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul causará instabilidade no tempo nesta terça-feira (14). Embora a tendência é de um tempo fechado, há ainda a expectativa de novas chuvas para várias regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, com destaque na metade norte e leste do estado devido a perturbações no sistema de alta pressão atmosférica.

Com a passagem da frente fria, na terça-feira as temperaturas entram em declínio, e as mínimas devem variar entre 14-16°C, principalmente no sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 22-26°C e máxima entre 33-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 18° e 24°C e máximas entre 28-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 34°C.

Vereadores cobram redução de despesas e execução de emendas em orçamento municipal de 2026

