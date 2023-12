Passagem de frente fria deixa tempo instável neste sábado em Mato Grosso do Sul

O clima em Mato Grosso do Sul para essa reta final de ano é de total instabilidade. Para o último sábado (30) do ano, o dia promete ter bastante sol em algumas regiões, mas não está descartada a possibilidade de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade.

Essas chuvas e até mesmo tempestades podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Além disso, o avanço de uma frente fria, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Três Lagoas pode registrar máxima de 37ºC neste sábado (30), enquanto para Dourados, Ponta Porã e Iguatemi a mínima estimada é de 22ºC.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 23ºC a 31ºC.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também