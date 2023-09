Passagem de frente fria deve amenizar altas temperaturas em MS nesta semana

Desde a manhã desta segunda-feira (4), o vento forte tomou conta de Campo Grande. Apesar da ventania, o calor era intenso na manhã de hoje, mas o clima pode mudar, ficando mais fresco. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), as instabilidades em todo o Mato Grosso do Sul, ocorrem devido a passagem rápida de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade.

"Será mais evidente a queda das temperaturas máximas na terça-feira (5), porém, principalmente na região sul do Estado (Dourados e região), as temperaturas mínimas também ficam mais amenas. Estão previstas temperaturas mínimas entre 14-17°C para essa região, enquanto as máximas oscilam entre 25-26°C. Para a região norte, mínimas entre 22-25°C e máximas de até 38°C. Em Campo Grande, as mínimas devem ser entre 21-24°C e máxima de até 34°C", detalhou o Cemtec.

Ainda conforme a previsão do tempo, a semana indica altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Entre hoje (04) e amanhã (5), a previsão indica tempo instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

ALERTA DE TEMPESTADE ATÉ AMANHÃ

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de perigo de tempestade para Campo Grande e outras 32 cidades do interior de Mato Grosso do Sul com chuva de 30 a 50 milímetros, ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de queda de granizo em algumas regiões.

Conforme o aviso, que vale de hoje (4) até as 9h de amanhã (5), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além da Capital, as cidades que estão sobr alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

