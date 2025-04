Passagem de frente fria é curta e tempo volta a ficar estável em MS nesta quarta

A passagem da frente fria foi curta e pouco influente nas temperaturas, mas causou mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Contudo, nesta quarta-feira (2), a tendência volta a ser de tempo mais estável em praticamente todas as regiões do estado.

Os modelos meteorológicos indicam tempo mais estável com sol e

variação de nebulosidade.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com essa situação, não se não se descartam pancadas de chuvas isoladas e pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira as temperaturas estarão em elevação, com máximas entre 27-33°C e mínimas entre 17-23°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C.

