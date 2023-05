Pegou guarda-chuva? Defesa Civil emite alerta de chuva para Campo Grande

A Defesa Civil emitiu, na manhã desta segunda-feira (29), um alerta para possível chuva em Campo Grande no decorrer do dia. A instabilidade no clima começou durante o fim de semana e deve se estender por alguns dias também na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul.

No alerta emitido pelo órgão, há um risco baixo para ventos intensos, queda de granizo e estrago em plantações.

Segundo informado pelo Climatempo, a circulação de ventos mantém essa instabilidade presente não apenas em Mato Grosso do Sul, mas também no Paraná e Santa Catarina. Porém, o risco de temporal acaba diminuindo com o passar dos dias.

No entanto, o sistema meteorológico indica possíveis pancadas de chuva de moderada a forte em duas cidades: Ponta Porã e Campo Grande, por conta das nuvens carregadas e devido à alta umidade e a circulação dos ventos.

Chuvas também podem acontecer na região centro-sul e oeste do estado.

